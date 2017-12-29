بالصور.. افتتاح الفرع الأول لسلسلة مطاعم الكباس الفاخرة بالرياض

بدر الحارثي(صدى):

افتتح الفرع الأول لسلسلة مطاعم الكباس بضاحية لبن في الرياض، مساء أمس الخميس، والذي يعد من المطاعم الفاخرة، التي تقدم أجود أنواع الأطعمة بما يتوافق مع روح العصر، مع الاحتفاظ بنكهة الطعم الأصيل.

ويقدم المطعم مجموعة من الأطعمة الشهية، من بينها الأرز الذي يطهى على الطريقة الحديثة ويقدم بطريقة مبتكرة، وكذلك الدجاج المشوي بأكثر المعدات تطورًا.

وشهد المطعم منذ ساعات افتتاحه الأولى إقبال شديد من المواطنين، وسط جو من الإنبهار بما يمتاز به المكان من جودة ونظافة ومذاق، وخدمة متميزة.