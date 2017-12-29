اعتقال صاحب معرض ” اغتيال لسفير الروسي ” في تركيا

أنقرة(صدى):

قررت تركيا إيقاف منظم معرض للصور في أنقرة، نظرًا للاشتباه به في المشاركة في جريمة قتل السفير الروسي أندري كارلوف في ديسمبر 2016، بنفس المعرض .

وأمر قاض في أنقرة بوضع مصطفى تيمور أوزكان قيد التوقيف الاحترازي لمشاركته عمدا في جريمة قتل، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وتم اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندري كارلوف، في 19 ديسمبر 2016 بتسع رصاصات أطلقها عليه شرطي في الـ22 من العمر يدعى مولود ميرت التينتاش كان خارج الخدمة في ذلك اليوم، خلال افتتاح المعرض.

وقامت الشرطة التركية باعتقال 5 مشتبه بهم في مخطط الاغتيال قالت انهم مرتبطون بمنظمة غولن، وبينهم خير الدين ايدنباش، مدير شركة إعلام انتجت برنامجا لتلفزيون “تي آر تي آفاز” القناة التلفزيونية الرسمية التركية للقوقاز، والضابط السابق في الشرطة رمضان يوجيل.