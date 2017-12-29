أمير الباحة يفتتح مشروع الإسكان بمركز ناوان الأحد القادم

إبراهيم الزهراني(صدى):

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل , بعد غدِ ، مشروع الإسكان بمركز ناوان بمحافظة المخواة .

وسيقوم سموه خلال حفل الافتتاح بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع الذي يقع على مساحة تزيد عن 121 ألف متر مربع ويضم 115 فلة ، كَمَا سيشاهد سموه نموذجاً لإحدى الفلل ، ويتجول في خيمة التسويق للمنتجات السكنية ، إلى جانب مشاهدة عرض مرئي عن المشروع.

كما سيقوم سمو أمير المنطقة كذلك بافتتاح مكتب الخدمات البلدية بمركز ناوان وبإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وأخذ جوله بالمكتب للاطلاع على الخدمات المقدمة للأهالي .