” الصحة ” تبدأ زيارات ميدانية لتأهيل 28 مستشفى لتطبيق الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الصحّة عن بدء العمل ببرنامج الزيارات الميدانية لتدريب وتأهيل 28 مستشفى تابع للصحة وذلك بهدف إنشاء وتطبيق برنامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية الذي يعتبر أحد التوصيات في الخطة الوطنية للمملكة لمكافحة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية.

وأبانت الصحة أن هذا البرنامج يتماشى مع الموافقة السامية الكريمة القاضية بمشاركة المملكة في أجندة الأمن الصحي العالمي (بقيادة منظمة الصحة العالمية) التي تشمل أحد عشر باقة وصولاً لعالم آمن من الأمراض المعدية خلال خمس سنوات بإذن الله تعالى ، كما أنه يأتي بناءً على موافقة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بمشاركة المملكة في باقة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية (AMR) وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية برئاسة مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى واستشاري الأمراض المعدية الدكتور هايل بن مطر العبدلي .

ويرأس فريق الزيارات الميدانية استشارية الأمراض المعدية المدير الطبي بمدينة الملك فهد الطبية الدكتورة مشيرة بنت عبدالعزيز عناني , ويضم في عضويته نخبة من أطباء وصيادلة الأمراض المعدية من مختلف القطاعات , حيث تم الآن زيارة (12) مستشفى تشمل منطقة مكة المكرمة والرياض والقصيم وعسير وبيشة , كما تم تدريب الأطباء وتقييم جاهزية تلك المنشئات الصحية لإنشاء برنامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية .

الجدير بالذكر أن “الصحة” تُنفذ العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية عن المضادات الحيوية وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بمختلف فئاته والممارسين الصحيين بأهمية الترشيد والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية من خلال تنفيذ أنشطة توعوية موسعة في كافة المناطق عبر المنشآت الصحية والأسواق التجارية