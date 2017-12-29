الردع السعودي يفضح كذب الجزيرة الإرهابية بشأن الملك فيصل

طلال الضوي(صدى):

يستمر حساب الردع السعودي في حملته للكشف عن كذب وتدليس قناة الجزيرة القطرية الإرهابية، حيث قامت الجزيرة بنشر خبرا كاذبا عن الإفراج عن الملك فيصل بن عبد العزيز والأمير مشعل بن عبدالعزيز – رحمهما الله –

وقال الردع السعودي : ” وصل الكذب والتدليس لدى الصهاينة العرب العاملين في قناة الصهاينة الجزيرة التابعة لـ النظام القطري الصهيوني لدرجة إحياء من في القبور ليعودوا للحياة من جديد ليتم اطلاق سراحهم “.

وأضاف الردع : ” حتى الموتى لم يسلموا من كذب ودجل مرتزقة النظام القطري! “.

وتابع : ” ما نقول إلا رحم الله الملك فيصل و الأمير مشعل “.