حساب المواطن يرد على إمكانية استبدال اسم بآخر لتلقي الدعم

حمود العنزي(صدى):

قام حساب المواطن بالرد على استفتسار أحد العملاء، عن إمكانية، وضع رقم حساب أحد التابعين لوقوف حسابه الشخصي في البنك، مشددًا على أن يكون الحساب البنكي باسم المستفيد فقط.

ورد حساب خدمة العملاء التابع لحساب المواطن عبر موقع تويتر:” عزيزي المستفيد لا بد أن يكون الحساب البنكي باسم المستفيد المتقدم بطلب التسجيل”.

وحدد حساب خدمة العملاء، شروط تغيير أرقام الجوال، والتي لا بد أن تحتوي على “رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال القديم والجديد”.

وأوضح حساب المواطن أنه في حال وصول رسالة عدم الأهلية، يتطلب ذلك مراجعة الحساب في البوابة الإلكترونية، لمعرفة الأسباب وتقديم الاعتراض، وتمتد فترة الإعتراض حتى ثلاثة أشهر فقط.

وعن خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:

– الدخول إلى الحساب ومعرفة نتيجة اختبار الأهلية وأسباب الاعتراض.

– اضغط على أيقونة الاعتراض واتبع الخطوات وارفع الملفات المطلوبة منك للنظر في حالتك.

– في حالة قبول الاعتراض سيتم تعويضك عن مستحقاتك بأثر رجعي.

– أو يتم رفض طلب اعتراضك، وفي هذه الحالة يمكنك تقديم طلب اعتراض مرة أخرى خلال فترة السماح بالاعتراض.