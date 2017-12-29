المرصد السوري: 66 قتيلاً حصيلة معارك عنيفة في شمال غرب سوريا خلال 24 ساعة

دمشق(صدى):

قتل 66 شخصًا على الأقل بينهم 19 مدنيًا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، جراء المعارك العنيفة بين قوات النظام وفصائل معارضة ومقاتلة عند أطراف محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الجمعة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن “قتل 27 عنصرًا من قوات النظام وحلفائها مقابل 20 مقاتلاً من الفصائل في الساعات الـ 24 الأخيرة، جراء المعارك في بلدات عدة بمحافظة إدلب” محاذية لمحافظة حماة (وسط). كما تسببت غارات النظام والغارات الروسية المرافقة للمعارك، بمقتل 19 مدنيًا، بحسب المرصد.