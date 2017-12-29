” الجوازات ” تعلن أنواع وثائق السفر وكيفية استخدامها

علي القحطاني(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنواع وثائق السفر، وكيفية استخدام كلا منهم للسفر داخل وخارج المملكة أو دول مجلس التعاون الخليجي.

أوضحت الجوازات، أن الهوية الوطنية تستخدم للسفر لدول مجلس التعاون الخليجي، وإصدار تصاريح السفر اللازمة، ولا يمكن استخدامها خارج دول التعاون.

وأشارت الجوازات أن جواز السفر يستخدم في الدول المسموح بالسفر إليها، وإصدار تصاريح السفر اللازمة، فهو الوثيقة الرسمية للشخص أثناء سفره.

ولفتت أن سجل الأسرة ما هو إلا وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة، ولا تمكن حاملها من السفر خارجها.