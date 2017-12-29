” السلمى ” ساخرا من أكاذيب الجزيرة : ماذا يتعاطى المحررين

طلال الضوي(صدى):

استمرت قناة الجزيرة القطرية، في سقطاتها الإعلامية واحدة تلو الأخرى، وبدلا من أن تترك تلك السياسة وتتجه نحو إعلام محايد يعرض الحقيقة لجمهوره، صارت تتفنن في تفنيد الأكاذيب وترويج الشائعات؛ فتحيي المتوفى وتنعى الحى.

بعد الإعلان عن إطلاق سراح اثنين من محتجزي فندق ريتز كارلتون في الرياض، المتهمين في قضايا الفساد، نشرت قناة الجزيرة أسماء اثنين من الأمراء الراحلين عن الحياة، زاعمة بأنهما تم الإفراج عنهما.

وسخر محمد السلمي، رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، من الأخبار التي تنشرها القناة، قائلا “ماذا يتعاطى محررو قناة الجزيرة”.

وأكد “السلمي” أن الأسماء التي أعلنتها الجزيرة، من بينهم الأمير فيصل بن عبد العزيز قد استشهد عام 1975، والأمير مشعل بن عبد العزيز توفى قبل عامين.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، “اللبن المستورد أعطى نتائجه”، معلنا أن الجزيرة نشرت الأسماء الصحيحة.