قطر تستمر في منع مواطنيها من أداء مناسك العمرة

طلال الضوي(صدى):

يستمر النظام القطري بمنع المواطنين من الشعب القطري من السفر إلى المملكة لإداء مناسك العمرة، برغم التسهيلات التي قدمتها المملكة للأشقاء المواطنين القطريين.

وقال حساب المعارضة القطرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” استمرار النظام القطري بمنع المواطنين من الذهاب للعمرة رغم التسهيلات المقدمة من الاشقاء في المملكة هي إحدى الممارسات القمعية التي يفرضها النظام الغاشم على الشعب القطري الأبي “.