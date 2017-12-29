شرطة الرياض تطيح بعصابة سرقة مواد بناء

سعيد العجل(صدى):

تمكنت إدارة دوريات أمن المحافظات ممثلة بشعبة دوريات محافظة الغاط من الإطاحة بعصابة مكونة من ثلاثة متهمين (باكستانييِّن وفلبيني / جميعهم في العقد الثالث من العمر) تمرسوا على سرقة المعدات ومواد البناء وبيعها ، وذلك بعد أن تم الاشتباه باثنين منهم يستلقون مركبة للنقل بأحد شوارع المحافظة محملة بقواطع كهربائية وتبين من خلال الإجراءات المتخذة بأنها مسروقة ويعمل شريكهم (الثالث) بورشة لصيانة السيارات ، تم القبض عليه في كمين محكم ، يستخدمها لإخفاء المسروقات تمهيداً لتصريفها وبيعها.

وضبط بحوزتهم على قواطع وكيابل كهربائية ومبالغ نقديه قاربت السبعون ألف (٧٠،٠٠٠) ريال من بينها عملة أجنبية بقيمة سبعة آلاف وتسعمائة (٧٩٠٠) دولار أمريكي مجهولة المصدر وطائرة إلكترونية بخاصية التحكم عن بعد ومنشار كهربائي وأجهزة جوالات.

جرى إيقافهم بمركز الشرطة وتم إشعار دائرة النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الإختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.