شذى حسونه تهاجم بلقيس ” تقدم حفلات اعراس ولا تقدم موسيقى “

أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الفنانة العراقية شذى حسونه ، الفنانة اليمنية بلقيس فتحي في أحد البرامج التليفزيونية عندما اخبرها مقدم البرنامج ان ” الفنانة بلقيس قعدتكم كلكم في البيت ” .

فقالت شذى ” الأعراس ما بتفيد الفنان وما مدخلها في موسيقى جيدة بتتقدم في مهرجانات .. نوال الكويتية أهم فنانة بالخليج وما بتقدم حفلات أعراس يعني عرس او اثنين في السنة .. وهناك واحده كل يوم تعمل عرس ولا عملت اغنية ولا شئ يبقى هي الفنانة الوحيدة لا طبعا “.

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