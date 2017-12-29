حماية المستهلك: 5 أوقات يحظر فيها فصل الكهرباء

علي القحطاني(صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك اليوم الجمعة ، الأوقات الخمسة التي يحظر فيها فصل خدمة الكهرباء لعدم السداد جاء بينهم فترة الاختبارات الدراسة .

وقال الحساب الرسمي لجمعية حماية المستهلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،” الأوقات الخمسة التي يحظر فيها فصل خدمة الكهرباء في فترة الاختبارات الدراسية وشهر رمضان الكريم، وبعد الساعة 12 ظهرا وخارج أوقات الدوام الرسمي وإذا كان هناك شخص في المنشأة من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء ”