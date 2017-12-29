زعيمة المعارضة الإيرانية تدعو للانتفاضة وإسقاط نظام الملالي

طهران(صدى):

ناشدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، أمس الخميس، الإيرانيين بضرورة دعم الاحتجاجات، وتوسيعها ضد حكومة إيران.

وصحت زعيمة المعارضة العزيمة في الشباب عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، قائلة”على ضرورة دعم جميع المواطنين الإيرانيين وخاصة الشباب، الانتفاضة لإسقاط نظام الملالي في إيران”.

واستغاثت رجوي في في صرخات عالية، مطالبة بضرورة التحرك، أن ثروات وعوائد إيران تُستنزف للأجهزة العسكرية والأمنية من قبل قادة النظام.