عدد مرات العلاقة الزوجية الضرورية لحدوث حمل

نورة الشهري(صدى):

أكدت دراسة حديثة أن الأزواج الذين يسعون إلى الإنجاب يجب أن يخوضوا حوالى 78 علاقة حميمة قبل نجاحهم في حصول الحمل.

وقدّرت الدراسة أن الزوجين يحتاجان إلى مجموع 185 يوماً منذ اتخاذهم لقرار الإنجاب وحتى الحصول على نتيجة إيجابية في اختبار الحمل، أي ما يعادل ستة أشهر وثلاثة أيام.

وأشارت نتائج الدراسة التي شملت 1194 ثنائياً متزوجاً إلى أن 50% منهم اعترفوا بخوض عدد أكبر من العلاقات الحميمة بعد أن قرروا إنجاب طفل.

تفصيلاً، بيّنت النتائج أن 10% من الأزواج المشاركين خاضوا من 15 إلى 20 علاقة في الشهر، بينما سعى واحد من كلّ 20 ثنائي إلى المجامعة اليومية، أي بمعدل 21-25 علاقة شهرياً.

من ناحية أخرى، صرّح 5% من المشاركين أنهم اكتفوا بعلاقة واحدة في الشهر، لكنهم نجحوا في الوصول إلى الحمل.

وأخيراً، لفتت الدراسة إلى أن 51% من الأزواج كانوا يشعرون بالرضى والمتعة لناحية الإكثار من التواصل الحميم، في الوقت الذي شعر فيه 18% آخرون أن العلاقة تحوّلت إلى مهمة ثقيلة بدل أن تكون وسيلة للمتعة.