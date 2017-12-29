عدد مرات العلاقة الزوجية الضرورية لحدوث حمل
أكدت دراسة حديثة أن الأزواج الذين يسعون إلى الإنجاب يجب أن يخوضوا حوالى 78 علاقة حميمة قبل نجاحهم في حصول الحمل.
وقدّرت الدراسة أن الزوجين يحتاجان إلى مجموع 185 يوماً منذ اتخاذهم لقرار الإنجاب وحتى الحصول على نتيجة إيجابية في اختبار الحمل، أي ما يعادل ستة أشهر وثلاثة أيام.
وأشارت نتائج الدراسة التي شملت 1194 ثنائياً متزوجاً إلى أن 50% منهم اعترفوا بخوض عدد أكبر من العلاقات الحميمة بعد أن قرروا إنجاب طفل.
تفصيلاً، بيّنت النتائج أن 10% من الأزواج المشاركين خاضوا من 15 إلى 20 علاقة في الشهر، بينما سعى واحد من كلّ 20 ثنائي إلى المجامعة اليومية، أي بمعدل 21-25 علاقة شهرياً.
من ناحية أخرى، صرّح 5% من المشاركين أنهم اكتفوا بعلاقة واحدة في الشهر، لكنهم نجحوا في الوصول إلى الحمل.
وأخيراً، لفتت الدراسة إلى أن 51% من الأزواج كانوا يشعرون بالرضى والمتعة لناحية الإكثار من التواصل الحميم، في الوقت الذي شعر فيه 18% آخرون أن العلاقة تحوّلت إلى مهمة ثقيلة بدل أن تكون وسيلة للمتعة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13330 ] نشر منذ 3 ساعات
ونطفة الحرام تحمل من اول نقطه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13330 ] نشر منذ 3 ساعات
والحلال متى ماربي وفق تحمل حتى لو من اول ليله
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1744 ] نشر منذ 3 ساعات
نورة الشهري فوزية الدريع رقم 2
رويزا[ عدد التعليقات: 1754 ] نشر منذ 3 ساعات
موب صحيح مير عسى ربي يرزقنا
رويزا[ عدد التعليقات: 1754 ] نشر منذ 3 ساعات
صدقت يالفهد الحرام بساع ينشب
برق[ عدد التعليقات: 11359 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا اللي سمعته زمان من ابوي الله يرحمه
يقول البنت في اول زواجها مستحيل تحمل الا بعد ثلاثه الى
أربعة اشهر ، لان الرحم يتهيأ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40769 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماهو باالضروره صحيح ,,
,, لأنه الكثير من النساء المتزوجات يحملن من اول اسبوع زواج ، بمعنى على راس 9 اشهر من الزواج تنجب طفل ,,
,, والبعض من النساء تاخذ سنه او سنتين او سنين ، وعشرات السنين لم تحمل ,, وكل شي بيد الله ،،،
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15775 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 13330 ] نشر منذ 1 ساعة
صحيح ماله وقت محدد
شباب ذا الوقت مايمديه يسلم ليها الا وهي حامل من الريحه بس
منول الحرمه تتعب وتضيع البويضات في الروحه ولجيه
اما بنات ذا الوقت ترجهن على بويضاتها مثل الحمامه او الدجاجه حتى تفقس وعند البنات حتى تلقط
قهوة المساء[ عدد التعليقات: 1090 ] نشر منذ 37 دقيقة
الأمر بيد الله