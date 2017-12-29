الصحة تشارك في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل

أحمد الخبراني(صدى):

أكملت الصحة جاهزيتها للمشاركة مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل ١٤٣٩هـد، حيث تم تهيئة عدد من مرافقها الصحية في الرياض لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره طيلة فترة المهرجان، وذلك من خلال مجمع عيادات داخل مقر المهرجان تعمل على مدار 24 ساعة، تشمل عيادة الفرز، والعيادة الوقائية، والعيادة العلاجية، والعيادة التنفسية بالإضافة إلى عيادة متنقلة للتعامل مع الحالات بشكل سريع.

وكذلك تم تهيئة عدد من المراكز الصحية وتشمل 3 مراكز صحية بالقرب من المهرجان وهي: مركز صحي رماح، ومركز صحي الحفنة، و مركز صحي الرمحية وجميعها ستعمل على مدار 24 ساعة .

وأبانت أن مشاركة (الصحة) تتضمن أيضًا مستشفى رماح العام بالقرب من مقر المهرجان، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لإستقبال الحالات العلاجية طوال فترة المهرجان .

كما تشمل المشاركة تقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية لملاك الإبل وزوار المهرجان .

وفي نفس الاطار تواصل فرق الصحة المرور على مواقع حظائر الابل لتقديم خدمات التطعيم ضد الإنفلونزا للمتعاملين مباشرة مع الإبل والمخالطين لها .

وأضافت أنه كذلك توفير 7 فِرَق إسعافية، بالإضافة إلى فرقة إسعافية مخصصة لنقل حالات العدوى.

وتأتي مشاركة (الصحة) في هذا المهرجان دعمًا له، وتفعيلاً لمفهوم الشراكة الاجتماعية، وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.