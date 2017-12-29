الذهب يسجل زيادة 12% هذا العام

علي القحطاني(صدى):

سجلت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة ارتفاعا لأعلى مستوياتها خلال شهر، وتقترب من تسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2010م.

وقد ارتفعت أسعار المعدن الأصفر هذا العام بسبب دعم من ضعف الدولار، مما أكثر الطلب على المعدن الأصفر.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.1% إلى 1298.7 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب هامشيًا إلى 1296.88 دولار للأوقية.

وشهد هذا الأسبوع ارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري بأكثر من 1.7%، متجهًا نحو تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية، مضيفًا ما يزيد على 12% هذا العام.