هجوم إرهابي على كنيسة مصرية

القاهرة(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية بمصر من إحباط هجوم مسلح على إحدى الكنائس بمنطقة حلوان في محافظة القاهرة، وقامت بقتل أحد الجناة في تبادل لإطلاق النار، فيما تقوم حاليًا بمطاردة آخر.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية في تصريح اليوم الجمعة، إن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين إحدى الكنائس بمنطقة حلوان، فوجئت بقيام مسلحين اثنين بإطلاق النار على الكنيسة، فقامت على الفور بمبادلتهما إطلاق النار.

وأشار إلى أن قوات الأمن تقوم حاليًا بملاحقة الجاني الثاني، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق محيط المنطقة بالكامل لتضييق الخناق عليه وضبطه.