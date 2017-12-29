الشاعر بدر بن عبدالمحسن: المملكة تنتقل من عصر قديم إلى آخر حديث

علي القحطاني(صدى):

قال الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن أن المملكة تأخذ طبيعتها وتنتقل من عصر قديم إلى الحديث، وتتبؤا مكانتها الطبيعية الكبيرة.

وعن التطورات التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة، وخاصة قرار السماح للنساء بالقيادة، أوضح الشاعر أن هذا يعد انتقالا سريعا من عصر لآخر.

وأشاد بأن المملكة لا ترضخ للضغوط ، ولكنها تسعى لمراعاة أهلها ومواطنيها.

وأشار الشاعر لعلماء الدين بأن يسعون لصالح الإنسان، وعليهم جميعا أن يقفوا ضد الأصوات الشاذة المستخدمة لأغراض سياسية لتسيء للمملكة.