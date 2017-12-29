بالفيديو.. ظاهرة غريبة تثير مخاوف صحية لدى سكان روسيا

موسكو(صدى):

سقطت ثلوج زرقاء ، على مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وسط مخاوف صحية بين السكان.

ووثق مقطع فيديو، الظاهرة، ومعظم الثلوج تحمل ظلا أزرق اللون وىخر لونه بنفسجيا، وسط ادعاء البعض بأن تلك الثلوج محملة بالسموم.

httpv//www.youtube.com/watch?v=wbL-B_Iwlbc