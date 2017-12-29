  • الجمعة 29

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. ظاهرة غريبة تثير مخاوف صحية لدى سكان روسيا

بالفيديو.. ظاهرة غريبة تثير مخاوف صحية لدى سكان روسيا

بالفيديو.. ظاهرة غريبة تثير مخاوف صحية لدى سكان روسيا
موسكو(صدى):

سقطت ثلوج زرقاء ، على مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وسط مخاوف صحية بين السكان.

ووثق مقطع فيديو، الظاهرة، ومعظم الثلوج تحمل ظلا أزرق اللون وىخر لونه بنفسجيا، وسط ادعاء البعض بأن تلك الثلوج محملة بالسموم.

httpv//www.youtube.com/watch?v=wbL-B_Iwlbc


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13331 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يكفينا شرهم وشر غازاتهم

[ عدد التعليقات: 40770 ] نشر منذ 26 دقيقة

اعتقد اسبابها السموم اللي يبثونها في الفضاء ,,

,, افسدوا البر والبحر والجو ,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

[ عدد التعليقات: 13331 ] نشر منذ 13 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *