بالفيديو.. ظاهرة غريبة تثير مخاوف صحية لدى سكان روسيا
سقطت ثلوج زرقاء ، على مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وسط مخاوف صحية بين السكان.
ووثق مقطع فيديو، الظاهرة، ومعظم الثلوج تحمل ظلا أزرق اللون وىخر لونه بنفسجيا، وسط ادعاء البعض بأن تلك الثلوج محملة بالسموم.
httpv//www.youtube.com/watch?v=wbL-B_Iwlbc
alfahd42[ عدد التعليقات: 13331 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يكفينا شرهم وشر غازاتهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40770 ] نشر منذ 26 دقيقة
اعتقد اسبابها السموم اللي يبثونها في الفضاء ,,
,, افسدوا البر والبحر والجو ,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 13331 ] نشر منذ 13 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل