الصين تصدر أول دفعة من حصص استيراد النفط الخام في 2018

بكين(صدى):

قال مصدر حلي، إن الصين أصدرت حصصًا لاستيراد النفط الخام بلغ إجمالي حجمها 121.32 مليون طن لصالح 44 شركة في أول دفعة من المخصصات لعام 2018.

وأظهرت الوثائق، أن شركة “كيم تشاينا” المملوكة للدولة فازت بأكبر حصة وحجمها 16.67 مليون طن. ومن المتوقع أن تسجل الواردات الصينية مستوى قياسيًا جديدًا في عام 2018 مع بدء الإنتاج من طاقة تكرير جديدة في الوقت الذي تسمح فيه بكين للمزيد من المصافي المستقلة باستيراد الخام. وساعد النمو الكبير في طلب تلك المصافي في دعم أسعار الخام في الأسواق العالمية.

ويعادل إجمالي الأحجام المخصصة للدفعة الأولى من الحصص 2.43 مليون برميل يوميًا. وكانت وزارة التجارة قالت في نوفمبر إنها رفعت حصص استيراد النفط الخام في 2018 “للشركات غير الحكومية” إلى 142.42 مليون طن. وتفوقت الصين على الولايات المتحدة هذا العام لتصبح أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.