بالصور..الإفراج عن امرأة بعد 22 سنة سجن في جريمة لم ترتكبها

واشنطن(صدى):

تم الإفراج عن امرأة تدعى أدينت تيرا باترسون،بعد أن قضت 22 سنة في السجن في تهمة لم ترتكبها وقد تم أدانتها في جريمة قتل عندما شاهدت صديقتها وهى تقتل فتاة أخرى تدعى ميشيل تبلغ من العمر 15سنة في كليفلاند بولاية أوهايو.

وقالت شقيقة ميشيل أن باترسوم لم تشارك في إطلاق النار على شقيقتها.

وأكدت باترسوم أنها لم تفتح النار على الفتاة ولكن القانون عاملها باعتبارها مشاركة في الجريمة.

وظلت طوال عمرها وطفولتها في السجن وعادت الأن لعائلتها وهي في سن ال42 من عمرها، وكانت باترسون طوال فترة السجن تردد أنها بريئة.

واتهمت امرأة أخرى تدعى لاشوانا بإطلاق الرصاصة المميتة على مشيشل .