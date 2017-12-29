بالصور..الإفراج عن امرأة بعد 22 سنة سجن في جريمة لم ترتكبها
تم الإفراج عن امرأة تدعى أدينت تيرا باترسون،بعد أن قضت 22 سنة في السجن في تهمة لم ترتكبها وقد تم أدانتها في جريمة قتل عندما شاهدت صديقتها وهى تقتل فتاة أخرى تدعى ميشيل تبلغ من العمر 15سنة في كليفلاند بولاية أوهايو.
وقالت شقيقة ميشيل أن باترسوم لم تشارك في إطلاق النار على شقيقتها.
وأكدت باترسوم أنها لم تفتح النار على الفتاة ولكن القانون عاملها باعتبارها مشاركة في الجريمة.
وظلت طوال عمرها وطفولتها في السجن وعادت الأن لعائلتها وهي في سن ال42 من عمرها، وكانت باترسون طوال فترة السجن تردد أنها بريئة.
واتهمت امرأة أخرى تدعى لاشوانا بإطلاق الرصاصة المميتة على مشيشل .
alfahd42[ عدد التعليقات: 13330 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمدلله على السلامه وعمر جديد
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6627 ] نشر منذ 3 ساعات
مسكينه طول ها الفتره مظلومه
بنت النور[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 3 ساعات
شي يقهر حييل💔 راح عمرها مسكينه لا وطالعه مبسوطه بعد كل السنين اللي راحن ظلم الحمدلله الله لايبلانا يارب
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6281 ] نشر منذ 3 ساعات
يا ما بالسجون مظاليم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40769 ] نشر منذ 3 ساعات
ماتعوضها تعويضات ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15775 ] نشر منذ 2 ساعتين
يووووه مسكينه 💔