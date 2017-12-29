قيادات عسكرية يمنية بالرياض لمناقشة خطة تحريز تعز

حمود العنزي(صدى):

وصل اللواء الركن خالد فاضل قائد محور تعز العسكري، مساء أمس، إلى العاصمة الرياض، بدعوة من التحالف العربي الذي تقوده المملكة لبحث خطة تحرير تعز.

وأوضحت مصاد عسكرية، أن عدداً من المسؤولين العسكريين اليمنيين ، بينهم محمد نجيب، المندوب عن القيادي السلفي الشيخ عادل عبده فارع ، بالإضافة إلى قيادات أمنية وعسكرية أخرى، غادرت اليمن عبر مطار عدن باتجاه الرياض.

وتهدف الزيارة إلى التنسيق بين ألوية الجيش في العمليات العسكرية المشتركة، إضافة إلى مناقشة الوضع الأمني في المناطق المحررة ، والبحث عن حلول لمعالجة الخلافات الدخيلة بين الفصائل المسلحة.