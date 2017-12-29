جامعة الملك عبدالعزيز تنظم مؤتمرا علميا للروماتيزم

حسين العلي(صدى):

رعى أستاذ أمراض الروماتزم في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور الاستشاري سامي محمد بحلس افتتاح المؤتمر العلمي للروماتيزم، تحت عنوان (المستجدات في أمراض الروماتيزم). وانعقد المؤتمر يومي الخميس والجمعة 28-29 ديسمبر 2017 الموافق 10-11 ربيع ثاني 1439 في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز.

ونظمت المؤتمر الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني. ويناقش المؤتمر كيفية عمل بحث علمي وكتابة ورقة علمية .

وأوضح الدكتور بحلس، أنه على علم بالتطور العالمي الشديد في علم أمراض الروماتزم، وأن الهدف من هذا المؤتمر هو إيصال هذا التطور للزملاء الأطباء و ذلك بواسطة نخبة من الاطباء السعوديين من مختلف القطاعات وأطباء عالميين يساهمون في هذا المؤتمر.

وأضاف أن بالسعودية تتوافر جميع الإمكانيات اللازمة للتطور الطبي فب مجال الروماتزم من تحاليل وأدوية وأطباء مقارنة بالدول المتقدمة.

وذكر الدكتور سامي، أن المؤتمر شارك فيه أكثر من 20 طبيب سعودي من مختلف القطاعات ومنهم أساتذة جامعيين واستشاريين، وذلك للإطلاع ولمناقشة آخر ماوصل إليه العلم الحديث من طرق لتشخيص أمراض الروماتزم وعلاجها وذلك بالأدلة والبراهين المستندة على دراسات اكلينيكية. كما شارك في المؤتمر أطباء وأساتذة من بريطانيا و مصر. ويتم مناقشة آخر تطورات علاج مرض الروماتويد و الذئبة الحمراء و هشاشة العظام. و التوصيات كثيرة لكن من أهمها بدء العلاج المبكر لمرض الروماتويد وخصوصًا بدواء الميثوتركسات بالإضافة لأدوية أخرى للعلاج تساعد في التحكم بالمرض. وأيضا يتضمن المرتمر مناقشة أفضل طرق علاج الذئبة الحمراء ويوضح أهمية الغذاء والرياضة في علاج هشاشة العظام مع كيفية متابعة هذه الامراض.

وقدم الدكتور في كلمته الشكر لجميع الحضور من ضيوف ومتحدثين وإعلاميين باعتبارهم شريكًا أساسيًا في نجاح المؤتمر، كما شكر الجمعية السعودية لأمراض الباطنة؛ وذلك لقيامها مع فريق العمل بتوفير كل ما يلزم لإنجاح المؤتمر. وأتم حديثه بشكر جميع الشركات الداعمة للمؤتمر.