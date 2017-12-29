فتاة تتهم زوجها بالنصب عليها بعد 29 يوم زواج
أتهمت فتاة مصرية زوجها بالنصب عليها وخداعها بأنه طبيب بشري، وأنها اكتشفت ذلك بعد 29 يومًا على زواجهما وأنه أخصائي اجتماعي.
حيث تقدمت الفتاة ببلاغ للأجهزة الأمنية المصرية تتهم فيه زوجها بالنصب عليها مؤكده في شكواها انها متزوجة من المشكو في حقه منذ 29 يومًا فقط، إلا أنها اكتشفت بالصدفة أنه خدعها وليس طبيبا بمستشفى خيري كما كان يدعي حينما تعرفت عليه في مستشفى ” الأربعين ” الخيري بالعاشر من رمضان.
وأوضحت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، أنها ذهبت هي ووالدتها المسنة إلى المستشفى المُشار إليه، حيث أرسلت إدارة المستشفى المدعو “يوسف” لزيارة والدتها بالمنزل لأكثر من مرة لتوقيع الكشف، قبل أن تقع هي في حبه ويتم الزواج.
وأضافت الزوجة ، بأنها وبعد 29 يومًا من الزواج، وحال قيامها بالتفتيش في ملابسه قبل وضعها في الغسالة، وقعت منها حافظة متعلقاته الشخصية واكتشفت أن اسمه الحقيقي ليس “يوسف” وإنما “محمد” حاصل على ليسانس خدمة اجتماعية، وليس طبيبًا كما خدعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13330 ] نشر منذ 4 ساعات
يا بكاش ليه كذا بس
alfahd42[ عدد التعليقات: 13330 ] نشر منذ 4 ساعات
ماكنت تقول الحقيقه من الاول وتريح نفسك فيها ايه لما تكون اخصائي اجتماعي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6627 ] نشر منذ 3 ساعات
الكذب مايطول يجيله يوم😂☺
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6281 ] نشر منذ 3 ساعات
وليش كل هالكذب الحمدلله على نعمة العقل بس والله انها خيره عرفت من البداية قبل لا يضيع عمرها مع واحد كذاب اللي هذا أوله ينعاف تاليه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22654 ] نشر منذ 3 ساعات
الله لايبلانا ايش حده على المذب
بنت النور[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 3 ساعات
استغفر الله الحين اللي مزعلها التخصص وطيب والاسم وش وضعه ؟؟؟ هذا مزور بطاقته الشخصيه وراه بلاء الله يعينها
المر[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 3 ساعات
فات الاوان اسمه كيف مغيره الظاهر الزواج عرفي لاهويه ولاشي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40770 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب كملي 30 يوم شهر العسل ,,
,, وبعدين سوي ماتبين ,,
بنت النور[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 3 ساعات
جت ع التخصص واسمه وش وضعه ؟؟؟هذا مزور بطاقته الشخصيه يعني انتي زوجه الدكتور يوسف ماهو.الاخصائي محمد الله ع الغش بس
بنت النور[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 2 ساعتين
مدري وش وضعي مرسله تعليق ثاني🙈 كان معلق
ابوباسم[ عدد التعليقات: 620 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيًب انتي يوم الملكه ماسمعتي الماذون يقول محمد او يوسف شكلكم داخلين على طمع ومحمد ذيب فاهم اللعبه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15775 ] نشر منذ 2 ساعتين
😅😆😆