فتاة تتهم زوجها بالنصب عليها بعد 29 يوم زواج

القاهرة(صدى):

أتهمت فتاة مصرية زوجها بالنصب عليها وخداعها بأنه طبيب بشري، وأنها اكتشفت ذلك بعد 29 يومًا على زواجهما وأنه أخصائي اجتماعي.

حيث تقدمت الفتاة ببلاغ للأجهزة الأمنية المصرية تتهم فيه زوجها بالنصب عليها مؤكده في شكواها انها متزوجة من المشكو في حقه منذ 29 يومًا فقط، إلا أنها اكتشفت بالصدفة أنه خدعها وليس طبيبا بمستشفى خيري كما كان يدعي حينما تعرفت عليه في مستشفى ” الأربعين ” الخيري بالعاشر من رمضان.

وأوضحت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، أنها ذهبت هي ووالدتها المسنة إلى المستشفى المُشار إليه، حيث أرسلت إدارة المستشفى المدعو “يوسف” لزيارة والدتها بالمنزل لأكثر من مرة لتوقيع الكشف، قبل أن تقع هي في حبه ويتم الزواج.

وأضافت الزوجة ، بأنها وبعد 29 يومًا من الزواج، وحال قيامها بالتفتيش في ملابسه قبل وضعها في الغسالة، وقعت منها حافظة متعلقاته الشخصية واكتشفت أن اسمه الحقيقي ليس “يوسف” وإنما “محمد” حاصل على ليسانس خدمة اجتماعية، وليس طبيبًا كما خدعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.