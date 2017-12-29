أسباب الإصابة بأمراض القلب والكولسترول

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، ردا على أحد الأسئلة بشأن قيادة الشاحنات والتريلات لفترات طويلة قد تصيب الإنسان بالكولسترول وأمراض القلب . بأن السبب يعود لأسلوب حياة الأفراد.

وأوضح أن الأسلوب الخاطئ يسبب الإصابة بأمراض القلب، مثل السهر المتواصل، والجلوس المتواصل، والأكل غير الصحي وغير المنتظم.

وأضاف، كذلك التدخين، وعدم ممارسة الرياضة، وسرعة الغضب والتوتر، وزيادة الوزن.

وأشار النمر إلى الفئة التي تستخدم المنشطات الممنوعة، وأوضح أنها فئة نادرة.