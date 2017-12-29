بالصور.. إخماد حريق هائل بناقلة في وادي بن هشبل

أبها(صدى):

استطاعت فرق بن هشبل وفرقة من الصناعية الجديدة، في إخماد حريق بمركز وادي بن هشبل، أمس الخميس، بعد أن تلقى الدفاع المدني بلاغًا عن حريق بناقلة بنزيل 91 بطريق الخيمة، عقب إنقلابها.

وباشر الدفاع المدنى الحادث، وتم السيطرة على الحريق في تمام الساعة السادسة و22 دقيقة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو وفيات.

ويشكل طريق الحيمة خطر كبير، على السيارات المارة سواء صغيرة أو ناقلات، نظرًا لأنه غير مزدوج، حيث شهد العديد من الحوادث في أوقات سابقة.