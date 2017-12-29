حساب المواطن يتخد عدة إجراءات حيال من غير بمعلومات التسجيل
شدد برنامج حساب المواطن، على المستفيدين، بعدم إخفاء أو تغيير أي معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية خلال التسجيل ببرنامج.
وأعلن حساب المواطن إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يقوم بإخفاء أو تغيير المعلومات، في مقدمتها إيقاف الطلب الخاص بالمتقدم، وحرمانه من الدعم لمدة سنتين على الأكثر.
وشملت الإجراءات حيال المخالف، في استرداد الدعم الذي حصل عليه المستفيد بغير حق، وذلك وفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13331 ] نشر منذ 4 ساعات
اللي غير مستحق ليه يسجل
المر[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 3 ساعات
المعلونات واضحه الحاسب مايفوته شي ولااللي عنده بيسجل
سعودي مخضرم[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 1 ساعة
الله اكبر عاد ياللي صارفين لنا 3 الاف ريال كلها 300 ريال ماعليها حسوفه