حساب المواطن يتخد عدة إجراءات حيال من غير بمعلومات التسجيل

نايف السالم(صدى):

شدد برنامج حساب المواطن، على المستفيدين، بعدم إخفاء أو تغيير أي معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية خلال التسجيل ببرنامج.

وأعلن حساب المواطن إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يقوم بإخفاء أو تغيير المعلومات، في مقدمتها إيقاف الطلب الخاص بالمتقدم، وحرمانه من الدعم لمدة سنتين على الأكثر.

وشملت الإجراءات حيال المخالف، في استرداد الدعم الذي حصل عليه المستفيد بغير حق، وذلك وفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك.