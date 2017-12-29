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ابتكار علاج جديد للقضاء على الأورام السرطانية

ابتكار علاج جديد للقضاء على الأورام السرطانية
متابعات(صدى):

أكتشف أطباء علاج فريد من نوعه يمكنه القضاء على بعض من الأورام السرطانية عن طريق إجراء عملية تخص الخلايا المناعية ، وسيعمل هذا العلاج على تطوير خلايا مناعية معدلة وراثية تساهم في القضاء على الأورام من خلال مهاجمتها .

قام الأطباء بتجربة هذا الأكتشاف على عينة من المرض وحقق نجاح كبير في القضاء على الأورام السرطانية .
وأوضح الأطباء أن هذا العلاج يساعد في القضاء على الأورام خاصة سرطان الثدي والبنكرياس،ويجرى العمل حاليا على تطويره لطرحه في الأسواق .


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