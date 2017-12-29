نجاد متحديا خامئني: هل من له رأي مخالف يجب أن يموت

طهران(صدى):

تحدى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، المرشد الأعلى للنظام علي خامئني، الذي حذره من استمرار الاانتقادات للنظام ولعب دور المعارضة، مؤكدًا أنه سيستمر بالتصريح بآرائة ولا يأبه بالتهديدات الموجهة.

ورد أحمد نجاد على التهديدات، قائلًا في تحدي،: ” وهل من له رأي مغاير لرأي المرشد يجب أن يموت؟ ” ، وعند توجه سؤال له حول ترشحه للاتنخابات الرئاسية، رغم منعه من قبل المرشد، أجاب:”هل يأمرك القائد بأن لا تفكر، هل يقول عطل عقلك”.

وظهر ذلك في مقطع متداول له في مواقع إيرانية، حيث أجاب ردًا على سؤال توجه له من أحد الحضور من أهالي أبو شهر أثناء زيارته له، عما إذا كان يعترف بأن المرشد على حق أم لا، مجيبًا: ” إذا كان للقائد رأي في أمر ما وكان لدينا رأي آخر، فهل يجب أن نموت؟ لا بل علينا أن نقول آراءنا “.

وقد هدد المرشد الإيراني على خامئني، في كلمة له الأربعاء، كل من الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بسبب استمرارهم في انتقاده.