مصري لا يأكل منذ عام 2009

القاهرة(صدى):

تناول شاب مصري يدعي محمد صبحي محمد بالغ من العمر 32 ،مادة كاوية معتقدا أنها مياه وذلك في عام 2009 مما أدى إلى إلتهاب كافة أعضاء جسده من الداخل البلعوم والمرئ والمعدة والأمعاء وفقد القدرة على تناول الطعام والشراب ولم يتسطيع أن يتحدث نهائيا.

وحاول الأطباء الإستعانة بأكثر من طريقة لعلاجه ولكنهم لم ينجحوا وأجرى 14 عملية جراحية في بلجيكا بينهم استئصال الحنجرة وترقيع المرئ وفشلت أيضا جميع العمليات.

يتناول محمد طعامه وشرابه عن طريق أنبوب مرتبط بمعدته،وأكد الأطباء في بلجيكا أن العلاج لهذه الحالة متوفر فقط في أميركا ويبحث محمد الأن محاولات للسفر ولم يفقد الأمل