بلدية المعابدة تنفذ حملات تفتيشية على جبل النور وغار حراء

نايف السالم(صدى):

أعلن خالد بن أحمد بصفر رئيس بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة، بتنفيذ حملات تفتيشية موسعة على منطقة جبل النور، وغار حراء والمناطق المحيطة بها لمتابعة الظواهر العشوائية التي يمارسها المخالفون.

وأغلقت البلدية خلال حملتها العديد من المباسط العشوائية والمحلات المخالفة، وصادرت كميات من المواد الغذائية غير الصالحة، وإزالة عدد من بيت الصفيح العشوائية.

وتمثلت المخالفات المرصودة في إزالة عدد خمسة مباسط، هنجر كبير بجانب الغاز، وإتلاف أكثر من 150 كرتون مياه وعصير غير صالحة للاستهلاك، ومصادرة 8 ثلاجات تالفة، وإغلاق 4 محلات بدون تصاريح.