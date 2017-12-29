” إعمار مكة ” يضم 25 جهة للمشاركة في تطوير البنية التحتية للمنطقة

نايف السالم(صدى):

تتعاون 25 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة، للمشاركة في فعاليات مؤتمر “إعمار منطقة مكة المكرمة”، والذي يضم مشروعات البنية لتحتية والتطويرية للمنطقة.

وتعمل الجهات المشاركة بالتعاون مع الجهات الأمنية في مختلف القطاعات، على التخطيط للوجهة الحقيقية للتنمية في منطقة مكة المكرمة، برسم مجسمات المطارات والفنادق ومشروعات القطارات، والمدن الذكية، والمراكز الحضرية، ومشروعات المشاعر، والمنطقة المركزية.

وتأتي مشاركة الجهات بالمشروعات التطويرية التوسعية لمنطقة، ضمن أهداف المملكة وروؤية 2030، التي تسعى لتكفل المملكة بكل سبل التقدم والتطور، لتوفير الراحة التامة لمواطنيها، وتصبح الوجهة الأفضل في العالم.