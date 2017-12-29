تصفية: إنهاء 31 مساهمة عقارية متعثرة بـ250 مليون ريال

عادل الحربي(صدى):

قامت ” تصفية ” لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، بإنهاء نحو 31 مساهمة عقارية متعثرة، بقيمة مالية بلغت نحو 250 مليون ريال خلال عام الجاري.

وقال سعد بن حمد المسعودالمتحدث الرسمي باسم لجنة “تصفية”، إن إجمالي عدد المستفيدين في هذه المساهمات بلغ قرابة 606 مستفيد منذ بداية العام.

وأضاف أن لجنة المساهمات قامت بتصفية 256 مساهمة منذ بدء أعمالها حتى الآن، بلغ مستفيدوها نحو 31 ألف مساهم.

وكان قد أحيل 36 مساهمة عقارية متعثرة بقيمة مالية تجاوزت 2.5 مليار ريال، إلى محاكم التنفيذ في المملكة، بعد أن تعذر تحصيل حقوق المساهمين من أصحاب تلك المساهمات.