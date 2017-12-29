  • الجمعة 29

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تشوه أنف فتاة بسبب عملية تجميل رخيصة

تشوه أنف فتاة بسبب عملية تجميل رخيصة

تشوه أنف فتاة بسبب عملية تجميل رخيصة
بانكوك(صدى):

تعرضت فتاة تايلاندية لتشوه في الأنف ، عقب وقوعها ضحية عملية تجميل أنف رخيصة بإحدى عيادات التجميل المحلية.

حيث تركت الفتاة بثقب في الأنف مع قطعة من السليكون تسده، وبالرغم من الخطأ الفادح إلا أن العيادة الواقعة بمدينة ” هات ياي ” التايلاندية رفضت مساعدة المرأة التي عانت من عدوى أثر الجراحة.

لم تكشف الفتاة عن نواياها حول تصعيد الأمر ومقاضاة الأطباء، ولم تتلق المرأة أي مساعدة سوى من مستشفى ببانكوك أجرت لها عملية إزالة الجزء السليكون.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 15775 ] نشر منذ 2 ساعتين

نهاية إللي ما يرضى بخلقة الله اللهم لاشماته 😐

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *