الأمن التركي يوقف 29 مشتبها بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي في أنقرة

أنقرة(صدى):

أوقفت قوات الأمن التركي 29 شخصًا معظمهم أجانب، خلال عملية واسعة ضد تنظيم داعش الإرهابي بالعاصمة أنقرة.

وقالت مصادر أمنية، لوكالة “الأناضول” للأنباء، إن مديرية أمن أنقرة نفّذت اليوم، عملية ضد داعش، بمشاركة 500 شرطي.

وأوضحت المصادر أن فرق الشرطة داهمت العديد من النقاط في عموم المدينة بشكل متزامن بتعليمات من النيابة العامة.

وأضافت أن المداهمات أسفرت عن توقيف 29 من أصل 46 مشتبهًا أصدرت النيابة قرارًا بتوقيفهم في إطار تحقيقات أمنية.

وأشارت إلى أن معظم الموقوفين يحملون جنسيات أجنبية، وأن بعضهم كان يستعد لتنفيذ عمليات في رأس السنة. وتواصل فرق الأمن التركي عملياتها للقبض على بقية المشتبهين الصادر بحقهم قرار توقيف، بحسب المصادر الأمنية ذاتها.