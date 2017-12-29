احتواء أكثر من 90 بالمائة من أكبر حريق غابات تشهده كاليفورنيا

كاليفورنيا(صدى):

تمكن رجال الإطفاء احتواء أكثر من 90 بالمائة من أكبر حريق غابات تشهده ولاية كاليفورنيا الامريكية.

وقال مسؤولون في هيئة شؤون الغابات الأمريكية، إن ما يسمى بـ ” حريق توماس ” الذي أتى على أكثر من ألف و 140 كيلومترًا مربعًا من الأراضي التي تكسو الجبال الواقعة في شمالي لوس أنجلوس، تم احتواؤه بنسبة 91%.

وذكر رئيس قسم العمليات في الهيئة أليكس ماكباث، أن نحو 655 من رجال الإطفاء ما زالوا يقومون بدوريات وعمليات مسح لحصر ما تم احتواؤه من الحريق.

وبدأ الحريق الذي دمر ألفًا و63 منزلا ومبنى تجاريا ومبان أخرى وأسفر عن مقتل شخصين، في الرابع من ديسمبر الماضي وأججته الرياح الجافة في جنوب كاليفورنيا.

وأدى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والرياح الجافة باتجاه الساحل إلى تأجيج سلسلة من الحرائق في المنطقة على مدى الأسابيع القليلة الماضية.