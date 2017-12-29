22 ألف قضية مرورية في عام ونصف .. ومكة تسجل أعلى نسبة

نايف السالم(صدى):

بلغ عدد القضايا المرورية في المحاكم العامة بالمملكة، 22114 قضية خلال الفترة بين 1/1/1438 هـ إلى 28/4/1439 هـ، وقد باشرت الدوائر المرورية هذه القضايا.

وقد بلغ عدد القضايا المرورية بالعاصمة المقدسة 6476، لتسجل أعلى عددا، وتليها مدينة الرياض بـ 4217 قضية.

كما سجلت المنطقة الشرقية 2523 قضية، بينما منطقة عسر 2124، وأخير المدينة المنورة 1536 قضية، بحسب تقرير صادر عن وزارة العدل.

يذكر أن الدوار المرورية تختص في قضايا الحوادث المرورية، والمخالفات، وقضايا المنازعات المالية لتلفيات السيارات.