أسعار الخام الأمريكي تبلغ أعلى مستوى منذ منتصف 2015

واشنطن(صدى):

سجلت أسعار الخام الأمريكي أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2015 في اليوم الأخير للتعاملات هذا العام.وبلغت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2015 عند 60.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة، بارتفاع قدره 46 سنتا، أو ما يعادل 0.8 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ارتفاعا أيضا بلغ 45 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 66.61 دولار للبرميل. وكسر برنت حاجز 67 دولارا للبرميل في وقت سابق من الأسبوع للمرة الأولى منذ مايو أيار 2015.