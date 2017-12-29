بلدية الداير بني مالك تصدر أول رخصة صحية من موقع بلدي 2

تركي السالم(صدى):

صدرت بلدية محافظة الداير بني مالك في منطقة جازان أمس ، أول رخصة صحية إلكترونية من موقع بلدي 2 ، لأحد المستفيدين ضمن نطاقها الخدمي لتكون خطوة أولى لتسهيل خدمات مستفيدي البلدية.

وأكد رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالمجيد مذكور أن إصدار الرخصة جاء ضمن الخطوات المتسارعة في إصدار الرخص الإلكترونية حرصا على تسهيل الخدمات للمستفيدين واختصارا للوقت والجهد في تنفيذ أعمالهم وذلك بمتابعة من قسم تقنية المعلومات بالبلدية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تحول إلكتروني في إصدار الرخص بالتعاون مع أمانة منطقة جازان وذلك لتذليل كل الصعاب في سبيل إنجاز ونجاح الخدمات.