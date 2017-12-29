اختراق كاميرات مراقبة بأمريكا قبل تنصيب ترامب

واشنطن(صدى):

أتهمت وزارة العدل الأمريكية شخصين من القراصنة الرومانيين بالوصول الغير قانوني إلى كاميرات المراقبة الخارجية قبل تنصيب ترامب بأيام في واشنطن.

وأعتقل كلا من ميهاي ألكساندرو إيسفانكا وإيفلين سيسمارو، وهما رومانيان في بوخارست بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال إلكترونية، ومازالا في رومانيا في انتظار التطورات القانونية.

وأكد عميل جهاز الخدمة السرية بالولايات المتحدة يدعى جيمس جراهام بأن 123 من كاميرات المراقبة تضررت وأصيبت بفيروس في أجهزة الكمبيوتر التابعة للشرطة.

واستخدام هذا الفيروس أجهزة الكمبيوتر لإرسال رسائل بريد إلكتروني وتضمن هذه الرسائل عرضا بإعادة فتح الأجهزة مقابل المال.

وأكدت وزارة العدل أن الشرطة تعمل مع جهاز الخدمة السرية لضمان أن يكون نظام كاميرات المراقبة آمنا.