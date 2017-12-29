رقما قياسيا لمدرب ” أرسنال ” بالدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

حقق نادي آرسنال مباراة مثيرة أمام نظيره كريستال بالاس بهدفين للمهاجم أليكسيس سانشيز، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

كما احتفل آرسين فينغر، المدرب الفني للآرسنال بانجاز آخر في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث عادل الرقم القياسي المسجل باسم أليكس فيرغسون (المدرب السابق لمانشستر يونايتد) بتدريب الفريق في 810 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن أليكسيس سانشيز سجل هدفين مقابل ثلاثة لـ كريستال بالاس في لقاء مثير على إستاد سيلهورست بارك، وتبقى آرسنال في المركز السادس بالدوري لكنه رفع رصيده إلى 37 نقطة.