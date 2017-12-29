الموعد النهائي لحل نزاع بحري بين سلوفينيا وكرواتيا ينتهي اليوم

بلجراد(صدى):

ينتهي اليوم الموعد النهائي لحل نزاع مستمر منذ 10 سنوات على الحدود البحرية بين سلوفينيا وكرواتيا وسط توقعات بأن تسير الجارتان في مسار تصادمي في ظل إصرار كل منهما على موقفه.

وأصدرت أوكرانيا قرارًا يتطلب أن توفر لسلوفينيا إمكانية الوصول إلى أعالي البحار لكن كرواتيا التي تصر على أن تحكيمًا مسبقًا حول هذه المسألة قد شابه تدخل سلوفينيا في شؤونها – ترفض تنفيذ الاتفاق.

ويختلف البلدان على الحدود في خليج ” بيران ” الواقع شمال شرق البحر الأدرياتيكي منذ انفصالهما عن يوغوسلافيا السابقة في عام 1991.