” ادعم ناديك ” تصل لـ55 ألف مشترك.. والهلال يتصدر

نواف السالم(صدى):

تستمر حملة ” ادعم ناديك ” التابعة للهيئة العامة للرياضة بقيادة تركى آل الشيخ، في القفز، محققة رقمًا جديدًا في الاشتراكات الجماهيرية، ليشارك الهلال بالنسبة الأكبر فيها.

وأشار آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” لعدد المشتركين، من خلال جدول قياسي، ليبلغ عدد المشتركين حتى مساء الخميس 55894 ألف مشترك خلال يومين فقط.

ويظل الهلال متصدرًا بعدد 18 ألف مشترك، يليه الاتحاد بـ15 ألف مشترك، ويأتي بعدهم النصر، ثم الأهلي، والشباب.

ويبرز الجدول التراجع الواضح للمشتركين في ناديي الرائد والفيصلي، والتقدم الملحوظ في ناديي التعاون والباطن، ثم تأتي القادسية في نهاية الجدول.