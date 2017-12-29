بلدية شرق الدمام تقوم بـ 2843 جولة ميدانية وترفع 120 بسطة مخالفة

علي القحطاني(صدى):

نفذت بلدية شرق الدمام خلال الربع الأول من هذا العام الحالي، جولات تفتيشية ميدانية أسفرت عن إغلاق 252 محلاً مخالفاً، شملت الكشف على المحلات والمستودعات والورش وضبط الباعة الجائلين والمخالفين، وذلك بهدف رفع المستوى الصحي والحضاري.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي, أنه قد نتج عن هذه الجولات إغلاق 252 محلاً مخالفاً خلال حملات المراقبة الميدانية المكثفة, وتوجيه 1210 إنذارات، فيما تم تحرير 1186 مخالفة لأنظمة البيع وسلامة الغذاء, وإيقاف 125 عاملاً مخالفاً للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى إتلاف أكثر من 300 كيلوغرام من المواد الغذائية خلال 2843 جولة، قام بها مراقبو البلدية لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة للتأكد من سريان شهادات العاملين الصحية والتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط لحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك، مؤكدا أن لائحة الغرامات والجزاءات طبقت بحق المخالفين وتم تصحيح أوضاعهم.

وأشار إلى أن البلدية ضبطت خلال الحملات ومتابعة الباعة المتجولين المخالفين لأنظمة البيع أكثر من 2800 كرتون “خضار وفواكه” تم تسليمها للجمعيات الخيرية، ورفع 120 بسطة وضبط 5 سيارات بيع متجول، وتطبيق النظام بحق 21 بائع متجول ومصادرة 15 ميزان و6 عربات صغيرة لنقل البضائع، كما رفعت البلدية أيضا 123حاجزاً مخالفاً، وأزالت 22 لوحة إعلانية مخالفة وفرضت غرامات ماليه تجاوزت 600,000 ريال.

وأفاد المهندس الغامدي أن أقسام البلدية الخاصة بالخدمات تعاملت مع 674 بلاغاً, وأصدرت 464 رخصة بناء, و 1069 رخصة مهنية و 45 رخصة للوحات الإعلانية وإيصال التيار الكهربائي لـ 140 مبنى, وضبط 5 مخالفات إنشائية, و 36 مخالفة نظافة مباني وتطبيق الغرامات المالية بحق المخالفين، كما تم رفع أكثر من 70,000 طن من النفايات، وأكثر من 20,000 م3 أنقاض مجهولة المصدر، كما قامت البلدية أيضاً بزراعة أكثر من 180,000 زهرة, و 529 شجرة جديدة, وتقليم وتهذيب 1772 شجره قائمة، وزراعة مسطحات خضراء جديده بمساحة 1943 م2.