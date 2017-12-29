نائب وزير النقل يبحث أحدث الحلول للانهيارات الصخرية مع شركة يابانية

عادل الحربي(صدى):

عقد معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أمس في مقر الوزارة , اجتماعاً مع النائب الأول لرئيس شركة طوكيو روب الصناعية كازونوري ساتو، بحضور الوزير المفوّض نائب سفير اليابان لدى المملكة سيتسو أوهموري , ووفد ياباني رفيع المستوى .

وجرى خلال الاجتماع استعراض تاريخ الشراكة بين وزارة النقل والشركات اليابانية في تنفيذ العديد من المشاريع، وتجارب شركة “طوكيو روب” في الوقاية من الكوارث البيئية على الطرقات، إضافة إلى عرضها نتائج التجربة التي قامت بها في تفادي الأضرار جرّاء تساقط الصخور في العقبات جنوب المملكة، التي شملت دراسة ميدانية حول تساقط الصخور في 17 موقعاً بمنطقة عسير، ومن بينها عقبة ضلع.

كما تطرّق الجانبان، خلال الاجتماع، إلى الفرص الاستثمارية في منظومة النقل، ومنها مشاريع إدارة الطرق وصيانتها، وتوسعة الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمطارات.

وأوضح معالي نائب وزير النقل أنّ الوزارة تشجع دخول الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النقل في السعودية، وترحّب بعقد الشراكات الدولية التي من شأنها توطين أحدث التقنيات والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الاحترافية العالمية، التي تسهم في رفع مستوى السلامة على طرق الوزارة في كافة مناطق المملكة، إضافة إلى تحفيزها للاستثمار في منظومة النقل في المملكة استناداً لموقعها الجغرافي الهام كمنصة لوجستية تربط بين قارات العالم الثلاث.

بدوره رحّب الوزير المفوّض ساتو بهذه الفرص، مبدياً رغبة واهتمام الجانب الياباني بالدخول في شراكات استراتيجية للاستثمار في تطوير منظومة النقل السعودية، مشيداً برؤية المملكة 2030 والنهضة التطويرية التي يقود دفّتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتعدّ “شركة طوكيو روب” من أميز الشركات العالمية المختصة في تقنيات تقليل آثار الانهيارات الصخرية في العالم، وتملك خبرة في ذلك تمتدّ لأكثر من 50 عاما