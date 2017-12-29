موجة قطبية تجتاح الغرب الأوسط والشمال الشرقي الأمريكي

واشنطن(صدى):

جتاحت موجة صقيع شديدة معظم مناطق الشمال الشرقي والغرب الأوسط الأمريكي قادمة من القطب الشمالي، وانخفضت درجات الحرارة لتسجل أرقامًا قياسية في بقاع عديدة وحذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار موجة البرد القارس خلال الاحتفالات بالعام الجديد.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تؤدي موجة باردة تجتاح المنطقة الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي إلى تراكم الثلوج بارتفاع يصل إلى متر اليوم، في أجزاء من ولاية واشنطن وجبال روكي الشمالية. ويرجح خبراء الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر وهو ما ينخفض عن المتوسط المعتاد خلال اليوم.