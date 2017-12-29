” العنف الأسري ” يتصدر قضايا ” حقوق الإنسان ” بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

تصدرت قضايا العنف بالمملكة قضايا جمعية حقوق الإنسان بكافة المناطق، ليبلغ عددها 303 شكاوى خلال العام الماشي، أكثرهم فئة الآباء والأزواج.

وشملت قضايا العنف التي استقبلتها جمعية حقوق الإنسان في 1438هـ، شكاوى أسرية متنوعة، منها النعنف النفسي والبدني، والحرمان من الأم والزواج.

وبلغت عدد القضايا المقدمة 225، حيث شاركت الرياض بـ85 قضية، وجازان 42، والدمام 30، وعسير 16، ومكة المكرمة 10 قضايا، وجدة 7، وآخيرًا الجوف 5 قضايا.

وأوضح الأخصائي الاجتماعي عبدالمجيد اللحياني أن العنف النفسي والبدني يعتبر من أكثر أنواع العنف انتشارا بين الأسر، موضحا إن أكثر الأفراد الذين يصدر منهم التعنيف هم فئة الآباء والأزواج.