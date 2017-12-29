سيدة تقتل زوجها بالسكين لصفعها على وجهها

القاهرة(صدى):

أنهت سيدة مصرية حياة زوجها بطعنه 5 طعنات قاتلة داخل منزلهما بمنطقة حدائق القبة المصرية ، انتقاماً منه لصفعها على وجهها ، بسبب خلافات أسريه على مصروفات المنزل.

وتلقت الاجهزة الأمنية المصرية بلاغ يفيد مصرع سائق تاكسي، اثر اصابتع بطعنة نافذة في الظهر، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

كشفت التحريات أنه عقب عودة المجني عليه من عمله اكتشف عجز في نقوده، وبسؤال زوجته ، أقرت بأنها أخذت 100 جنيه لتسديد ثمن دجاج قامت بشرائه، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة اعتدى خلالها المجني عليه على زوجته بصفعة على الوجه، فـ “عضته” في يده، واشتبكا فاستلت سكينًا من المطبخ، وسددت له 5 طعنات، توفى على إثرها.