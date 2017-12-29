ترامب يسخر من ظاهرة الاحتباس الحراري

واشنطن(صدى):

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس، من ظاهرة الاحتباس الحراري، والذي أنكرها من قبل قائلًا أنها وليدة اكاذيب الصين، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”.

وقال ترامب بسخرية معلقًا على البرد الحاد الذي يضرب البلاد الآن،:” “الاحترار العالمي” يمكن أن يُحسّن أوضاع الأمريكيين في شرق البلاد الذين يعانون حاليا من البرد القارس”.

وأضاف: “ربما يمكن أن نستخدم قليلا من الاحترار العالمي القديم الجيد الذي كانت بلادنا، وليست دول أخرى، على وشك أن تدفع تريليونات الدولارات للحماية منه. ارتدوا ملابس ثقيلة!”.

وكان ترامب قد نفى في وقت سابق أن تكون هناك ظاهرة احتباس حراري، مدعيا أن الصين اختلقتها لتجعل عملية التصنيع الأمريكية غير تنافسية.